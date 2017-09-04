﻿ ЗИЛ Брежнева продадут за 54 млн рублей

Никаких доказательств принадлежности данного автомобиля к гаражу генсека Леонида Ильича Брежнева не представлено, пишет life.ru.

На популярном сайте по продаже автомобилей появилось объявление о продаже ЗИЛ-117 - раритетного автомобиля 1972 года выпуска. Как пишет автор объявления, это "машина Л.И. Брежнева". По его словам, возможны обмен на недвижимость или продажа за 54 млн рублей.

По мнению экспертов, в Гараже особого назначения (ГОН) времён Брежнева такие модели действительно были. Седан ЗИЛ-117, выпускавшийся с 1971 по 1978 год, применялся как автомобиль сопровождения, им также могли пользоваться чиновники рангом поменьше, нежели генеральный секретарь. Всего таких автомобилей было выпущено около 80 экземпляров.

В мае нынешнего года на продажу уже был выставлен ещё один "брежневский" лимузин ЗИЛ-114 - тогда за него просили 18 млн рублей. О том, кому принадлежал редчайший в наше время автомобиль, неизвестно. ЗИЛ-114 собирался вручную с 1967 по 1978 год, всего было собрано 113 таких автомобилей, но до нашего времени дожили единицы. После списания с гаража машины возвращали на завод, где и был произведён автомобиль. Там его уничтожали, так как конструкция автомобиля была засекречена.

Лимузин ЗИЛ-114 имел семилитровый 300-сильный мотор, автоматическую коробку переключения передач и кондиционер. Брежнев, как известно, был большим ценителем авто, поэтому лично контролировал создание модели ЗИЛ-114. К примеру, он запретил выпускать эти машины с виниловой крышей, посчитав это излишеством. Также генсеку не понравились квадратные фары.

Объявление о продаже ЗИЛ-114 до сих пор доступно на портале. В прошлом году на одном из сайтов был также выставлен на продажу ЗИЛ-117 за 15 млн рублей.