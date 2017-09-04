﻿ В Екатеринбурге водитель УАЗа протаранил кинотеатр

В Екатеринбурге водитель УАЗа протаранил кинотеатр

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В Екатеринбурге водитель УАЗа протаранил кинотеатр

В пресс-службе регионального управления сообщили, что Денис Мурашов стоит на учёте у психиатра, передает life.ru.

Сегодня утром в Екатеринбурге уазик, в котором находились несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью, протаранил кинотеатр. После этого здание загорелось. Водителя автомобиля, который сбежал с места ЧП, задержали, когда он обратился в больницу.

С Денисом Мурашовым правоохранители пообщались в больнице, куда мужчина попал с ожогами.

"В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино", - ответил полицейским Денис Мурашов.

По словам мужчины, он приехал в столицу Урала на своём автомобиле. Однако назвать номер машины он так и не смог.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Евгений Ройзман (глава Екб) в твиттере: Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю террактом. Привет Поклонской 

lollol
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05.09.2017, 08:52
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 в смысле терракт? что за Матильда...
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05.09.2017, 09:27
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
а не проще в Google забить слова " Ройзман, терракт, Матильда"?
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05.09.2017, 12:02
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 ну какбэ диалог, мнение выразил не гуГул, матильда слышал краем уха,фильи про царя,чет там няшный прокурор парится, Вы сказали считаете терактом..
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05.09.2017, 12:08
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
31 августа в С-Петербурге неизвестные закидали студию режиссера бутылками с коктейлями Молотова.
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05.09.2017, 08:59
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