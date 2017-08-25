﻿ Женщина и годовалый ребенок упали с 12 этажа в Астане

Женщина скончалась на месте, ребенок доставлен в больницу с множественными травмами.

Женщина с годовалым ребенком упали с высоты 12-го этажа в Астане, пишет zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел столицы.

По информации полиции, женщина, 1976 года, и ребенок, 2016 года рождения, упали, предположительно, с 12-го этажа многоэтажного дома по улице Шакарима Кудайбердиулы.

Женщина скончалась на месте, ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

По факту падения женщины и ребенка столичными полицейскими проводится проверка.