﻿ Беспорядки в Астане: Приняты меры в отношении 8 лиц. Возбуждено уголовное дело

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После инцидента на левобережье Астаны в отношении 8 лиц, не подчинившихся требованиям правоохранительных органов о сохранении общественного порядка в ходе инцидента на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза», приняты меры административного характера. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны. Также после инцидента в «Абу-Даби Плаза» госпитализированы два индийца.

2 сентября около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза», напомнили в ведомстве.

"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника. Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован. Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку.

Прокурор района «Есиль» сделал официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок. В целях предотвращения противоправных действий правонарушителей для проверки и установления личностей доставили в УВД района «Есиль», где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд.

Остальных задержанных после профилактических бесед отпустили. В результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. "Граждан просим не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (ст.274 УК РК)", - говорится в сообщении ДВД.

Кроме того, в полицейском ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту драки. "По результатам проводимых следственных действий будет определена степень виновности участников конфликта с обеих сторон. Виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству Республики Казахстан", – цититрует сообщение ДВД Информбюро.