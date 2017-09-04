﻿ Монтажника засыпало землей в Атырауской области

Из троих монтажников, засыпанных землей, одного спасти не удалось, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несчастный случай произошел в выходной день в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области. Монтажники одной из подрядных компаний из Тараза вели прокладку подземных канализационных труб. Из-за несоблюдения техники безопасности стенка траншеи обвалилась, засыпав землей троих монтажников. Двоих из них спасли и их жизни ничего не угрожает. Одного из засыпанных, ему 28 лет, спасти не удалось», - сообщили в ДЧС Атырауской области.