﻿ Граждан Турции задержали в Алматы с поддельными документами

Граждан Турции задержали в Алматы с поддельными документами

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Граждан Турции задержали в Алматы с поддельными документами

Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Нарядом отдела пограничного контроля "Алматы" на рейсе по маршруту "Тбилиси-Алматы" были задержаны 6 граждан Турции. Паспорта, которые они предъявили, были с признаками полной подделки.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

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