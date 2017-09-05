﻿ Бишимбаеву продлили арест до 20 октября

«Районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому (Куандыку Бишимбаеву - ред.) до 20 октября», - рассказали в пресс-службе городского суда.

Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении одного миллиарда тенге.

По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж». 12 января с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест». Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом Президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».