﻿ В Алматы накрыли цех по изготовлению поддельного алкоголя

Изготовители разбавляли спирт с водой в нежилом помещении во дворе частного дома в Алатауском районе, передает sputniknews.kz.

Цех по изготовлению поддельного алкоголя обнаружили при проведении оперативных мероприятий, сообщили в департаменте государственных доходов.

Деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок сотрудники службы экономических расследований департамента пресекли 28 августа при проведении оперативных мероприятий.

Было установлено, что гр. А. организовал изготовление алкогольной продукции (путем разбавления спирта с водой) с использованием поддельных учетно-контрольных марок в нежилом помещении во дворе частного жилого дома в Алатауском районе.

В ходе осмотра обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в ассортименте торговых марок ("Белая лошадь", "Черная лошадь", "Тайга", "Беленькая", "Байкал") − всего более 1 350 бутылок с наклеенными учетно-контрольными марками сомнительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок), часть 2 УК РК.