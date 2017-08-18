﻿ В Актобе пройдет парад невест

В Актобе пройдет парад невест

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В Актобе пройдет парад невест

8 сентября в Актобе пройдёт парад невест. Организаторы призывают всех девушек вне зависимости от возраста и семейного положения готовить свадебные платья, сообщает "Диапазон".

Парад невест приурочен ко дню семьи Казахстана. Участие в конкурсе бесплатно. Сбор участников состоится 8 сентября в 18.00 у областного акимата. Победители получат памятные призы.

Участниц ждет профессиональная фотосессия, внимание СМИ, а так же всех жителей города. Кортеж из нескольких автомобилей, проедет по центральному проспекту Абулхаир-хана до парка первого президента.

Для участия в параде необходимо заполнить заявку по ул. Молдагулова 3 А (10 этажный дом, около 5 моста , офис Шанырак центр) или позвонить по телефону 8 702 771 88 88.

Регистрация пройдет до 5 сентября.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя USSR
USSR
Все как в Риме - "хлеба и зрелищ". Конец рабочего дня и недели.
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18.08.2017, 17:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Не совсем понял, независимо от семейного положения, как это? замужняя женщина, каким боком участвует в параде невест? . Молодые девушки понимаю, не замужние, выйдут для участия в параде(если оно так необходимо для кого-то), не парад,а флеш-моб в ином случае. Иногда наблюдаю "девушек" которые видимо потеряли связь со временем и ощущают себя девушкой(независимо от возраста).
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18.08.2017, 17:20
фото пользователя Keks1
Keks1
Толпа "девушек" со статусом "в активном поиске". Что может быть страшнее?))) 
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18.08.2017, 17:28
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Организаторы видимо они же сами))
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18.08.2017, 17:37
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