﻿ В Актобе впервые прошел командный триатлон (ВИДЕО)

В Актобе впервые прошел командный триатлон (ВИДЕО)

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В Актобе впервые прошел командный триатлон (ВИДЕО)

Участники триатлона должны были проплыть 200 метров, проехать на велосипеде дистанцию в 20 километров и пробежать 5-километровый легкоатлетический кросс.

Старт соревнований был дан на Актюбинском водохранилище, финиш в Парке первого президента.

Каждая команда состояла из трех человек: двое мужчин и одна женщина. Возрастные категории: 18-29, 30+. И одна категория Open только для мужчин старше 18 лет.

За одну из команд выступали аким города Ильяс Испанов и 12-кратный чемпион мира по гиревому спорту Евгений Гончаров.

Из-за триатлона до 12:00 часов были перекрыты некоторые основные и периферийные дороги. Многие горожане в социальных сетях жаловались на автомобильные пробки, которые парализовали движение в Актобе.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Мне понравилось и то благодаря видосу.наконец то у вас квадракоптер есть.видео дало мне возможность по чувствовать атмосферу этого спортивного события.Владимир спасибо!кстати музыка к видео тоже по теме
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20.08.2017, 02:52
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Съемка супер с хорошим обзором, создает некоторое впечатление масштабности. Что касается участников, то немощные они какие-то. На первом этапе дотянул до буйка только первый косяк из четверки, второй косяк возле лодки вероятно еще не проснулся или просто решил искупаться. К сожалению вело и беговой этап практически выпали из кадра. Финиш и церемонию награждения тоже упустили.

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20.08.2017, 12:19
фото пользователя sulizok
sulizok
Интересно,чем  занимается мистер Испанов в акимате?.Уж катался бы на двухколесном постоянно,У него здесь лучше получается. И,кстати говоря,почему многие в форме команды *Астана*? Это же бренд ее. Но в принципе,с приходом в руководство спорта Гончарова,хоть что-то сдвинулось.И еще поражает *массовость*,в особенности студентов.Или они дохлые стали совсем,или рестораны на первых местах.Видели бы ,сколько участников этого вида спорта собирается в северных областях Республики! По сравнением с Актобе,это небо и подвал.
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20.08.2017, 14:39
фото пользователя USSR
USSR
Это ближе к простой эстафете. На каждом этапе разный участник.
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20.08.2017, 15:50
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Прям как в GTA V )))
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21.08.2017, 09:24
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