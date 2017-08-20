﻿ Казахстанский боксер стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов нокаутировал непобежденного американца Кертиса Хилла, сообщает NUR.KZ.

Казахстанец стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC.

О победе казахстанца стало известно на его официальной странице ВКонтакте.

"Али Ахмедов - чемпион мира среди молодежи по версии WBC.

В городе Остине (штат Техас, США) завершился поединок Ахмедова Али (7-0-0, 5КО) с непобежденным проспектом из США Кертисом Хиллом (10-0-0, 5КО).

В четвертом раунде из десяти запланированных, Али отправил соперника в тяжелый нокаут", - сообщили в группе.