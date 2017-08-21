﻿ Массовое увольнение грозит работникам спортклуба в Темиртау

Уведомления об увольнениях получили все 270 работников, включая 57 тренеров по 27 различным видам спорта, а также обслуживающий персонал. Коллектив учреждения и директор КГП «Спортивный клуб «Темиртау» Нурлан Таурбаев пребывают в недоумении.

«К сожалению, нас известили о ликвидации клуба. Как можно закрывать то, что прекрасно функционирует? У нас более 1800 детей занимаются спортом бесплатно - это малоимущие, дети из неполных семей, младшеклассники. Пенсионеры, инвалиды, ветераны спорта ходят тоже бесплатно», - говорит директор Нурлан Таурбаев.

На территории КГП «Спортивный клуб «Темиртау» расположены дворец спорта, плавательный бассейн «Жастар», стадион «Металлург», ледовый дворец спорта и гаражи. Ликвидация означает полное завершение деятельности. На содержание спортивного клуба государство больше не будет выделять деньги.

«Впереди - отопительный сезон. Если здание просто закрыть, бросить, то вся отопительная система разморозится. Ее восстановление будет дорого стоить бюджету. Я собираюсь написать письмо акиму Темиртау с просьбой найти возможности, чтобы наши объекты продолжали функционировать. Надеюсь, акимат не пустит ситуацию на самотек», - говорит Нурлан Таурбаев.

Спортклуб выставляли на торги трижды в рамках «комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы». Спроса на спортивные сооружения не было. Оценочная комиссия пришла к выводу, что цена клуба - 1 млрд 192 млн тенге.

Общее состояние объекта оценено как хорошее. Здание дворца спорта - в удовлетворительном состоянии, здание плавательного бассейна - в хорошем состоянии, состояние стадиона - удовлетворительное, ледового дворца спорта - хорошее, гаражей - удовлетворительное. Главой государства поставлены задачи о необходимости оптимизации количества государственных организаций, и передачи в конкурентную среду всего, что может осуществляться частным сектором.