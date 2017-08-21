﻿ Ольга Рыпакова выиграла "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Ольга Рыпакова выиграла "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

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Ольга Рыпакова выиграла "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

В общем зачете "Бриллиантовой лиги" казахстанская прыгунья занимает третью позицию.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме, сообщает Sports.kz.

Рыпакова завоевала третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) - вторая.

В общем зачете "Бриллиантовой лиги" Рыпакова занимает третью строчку - у нее 20 очков. У Уильямс - 24 балла, у Ибаргуэн - 31 очко.

Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Бирмингем (Великобритания)

Тройной прыжок. Женщины.

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) - 14,51 метра

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) - 14,44 метра

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,29 метра.

Напомним, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова на завершившемся недавно чемпионате мира по легкой атлетике заняла третье место. В Лондоне в тройном прыжке казахстанка показала результат 14 метров 77 сантиметров.

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