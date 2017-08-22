Теперь их будут помещать в специализированный пункт временного содержания животных.

В Шымкенте больше не будут отстреливать бродячих животных. Теперь их будут отлавливать и помещать в специализированный пункт временного содержания животных, передает otyrar.kz.

Пункт открыт в селе Абдулабад Сайрамского района. В нем могут содержать одновременно до 400 животных. Если хозяева не объявятся в течение трех суток, животное будет усыплено, а труп уничтожен. К слову, для этого здесь будут использовать не ямы Беккера, как это было раньше, а специальные печи.

В целом на уничтожение бродячих кошек и собак из бюджета выделено 49 миллионов тенге. Сейчас в приюте находятся 300 собак. На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку. С начала года было отловлено 23 тысячи собак. По словам специалистов, приют временного содержания животных открыт в соответствии с правилами содержания животных, разработанных в Шымкенте. Такие правила уже работают в городах Астана и Алматы. И сейчас в Шымкенте перенимают их опыт.