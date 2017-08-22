﻿ В Актобе на сутки отключат холодную воду

В Актобе на сутки отключат холодную воду

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В Актобе на сутки отключат холодную воду

В Актобе в связи с заменой задвижек на магистральных сетях водопровода АО "Акбулак" снизит давление подачи питьевой воды и полностью на сутки отключит воду, сообщает "Диапазон".

Питьевую воду отключат с 6 часов 23 августа до 8 часов 24 августа в некоторых районах города. В частности это мкр 7, 8 ул. Ибатова, пр. Абулхаир хана: от ул. Г. Жубановой до ул. 101 Стр. Бригады, ул. М. Оспанова: от пр. Абулхаир хана до ул. Бр. Жубановых, ул. 101 Стр. Бригады: от пр. Абулхаир хана до ул. Бр. Жубановых, жилые дома по ул. Г. Жубановой, центральная мечеть "Нур Гасыр", ресторан "Замок", АЗС "Компас".

Давление подачи питьевой воды ограничат в районах Шанхай, мкр. 1,2,3,4,5,6.

Актюбинцам необходимо запастись питьевой водой.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
мкр 7??? это где?
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22.08.2017, 14:28
фото пользователя logovaldis
logovaldis
 "7 мкр - это район Хлебокомбината. 1,2,3,4,5, указанные в сообщении - это квадрат : Ул. Түргенева, ул. Калдаякова, ул. Маресьева, ул. Пацаева, пр. Бр. Жубановых и А. Молдагуловой" © Акбулак
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22.08.2017, 15:10
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