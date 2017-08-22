﻿ Врачи перепутали умерших младенцев в Шымкенте

Мать новорожденного обвиняет медиков перинатального центра в смерти ребенка и халатном отношении к обязанностям.
В Шымкенте мать умершего новорожденного заявила в полицию на врачей роддома. Женщина обвиняет медиков в смерти малыша и в том, что они отдали семье для похорон тело совсем другого ребенка, передает телеканал "Астана".
28 июля Айжан Кенжетайкызы родила восьмимесячного мальчика. Несколько дней он провел в реанимации, по словам матери, шел на поправку, но позже скончался. Женщина считает, что на здоровье малыша отразилась система, которую ему вводили.
"Система была похожа на кислое молоко. Я спросила у медсестры: "Что это?". Она сказала: "Антибиотик". Я уточнила: "Разве существует такой антибиотик?". Медсестра мне грубо ответила: "Ты, мол, что все должна знать? Если хочешь, я уберу систему, пусть тогда лежит твой ребенок без системы", - вспоминает события тех дней Айжан Кенжетайкызы.
После этой капельницы ребенок умер.
Когда Айжан и супруг приехали забрать тело сына домой, им отдали другого младенца, девочку.
"Это была другая малышка. На руке написано было "Александра" и сведения о ней. Как они могли перепутать, у меня в голове не укладывается", - возмущена женщина.
Руководство областного перинатального центра не знает, как такое могло произойти. Заместитель главврача Мадина Мамбетова уже принесла извинения родителям умершего ребенка и сказала журналистам, что ей стыдно за своих сотрудников.
В центре проведут служебное расследование.
"Обязательно будет проведено служебное расследование. Ответственные врачи и виновные врачи или медработники понесут заслуженное наказание. Все, не ограничиваясь средним персоналом. Если это имело место, медсестра и врач лечащий будут привлечены к ответственности, начиная с замглаврача", - сказала заместитель главного врача областного перинатального центра №4 Мадина Мамбетова.
По предварительной информации возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Расследованием будут заниматься сотрудники Каратауского районного отдела полиции.
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