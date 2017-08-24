﻿ Детей обучали религии в летнем лагере

Детей обучали религии в летнем лагере

Автор:
Детей обучали религии в летнем лагере

Кроме того, в регионе зафиксирован случай незаконного перевоза религиозной литературы.

Более 50 несовершеннолетних детей незаконно обучали религии под видом отдыха в летнем лагере, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

"В 2017 году в Кордайском районе выявлен факт обучения более 50 несовершеннолетних религии под видом летнего лагеря, не обладая на то соответствующим разрешением и не соответствующего квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.

В другом районе области зафиксирован случай незаконного перевоза религиозной литературы через государственную границу.

"В Меркенском районе виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное перемещение через государственную границу религиозной литературы без получения положительной религиоведческой экспертизы", - отмечают специалисты.

За незаконную миссионерскую деятельность в регионе привлечен еще один нарушитель.

"В Байзакском районе за незаконную миссионерскую деятельность привлечен житель другой области, приехавший с целью пропаганды своей религии, однако в нарушение закона не зарегистрировался", - сообщают в ведомстве.

В ходе встречи с представителями религиозных объединений области, на которой были озвучены факты нарушений законодательства РК по части религии, исполняющий обязанности прокурора региона Айдос Майлыбаев подчеркнул важность вопроса мирного сосуществования всех представителей религиозных объединений, взаимообогащения традициями и обычаями народов и этносов населяющих страну.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2017, 10:16
  
Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге 1
24.08.2017, 10:03
  
40% продаваемых игрушек в Казахстане опасны для детей
24.08.2017, 09:54
  
Четверо детей пытали в подвале пятилетнюю девочку 2
24.08.2017, 09:45
  
Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане 14
24.08.2017, 09:28
  
В Казахстане могут запретить закрывать лицо 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя USSR
USSR
"За незаконную миссионерскую деятельность в регионе...". Визуально наиболее "агрессивную" - "приставальческую" форму пропаганды там встречал со стороны "иеговы".
Ответить
24.08.2017, 16:55
фото пользователя Fortuner
Fortuner
Надеюсь утвердят закон, предусматривающий ответственность за пропаганду и навязывание религии, оскорбление чувств атеистов и тд. Зае6ала уже эта дикость! Хочет человек верить и кому-то вымышленному молиться - пусть молится. А превращать это в культ, навязывать людям в юном возрасте, а уж тем более делать это орудием управления стадом - за это надо убивать! Нет религии - нет фанатиков, значительно меньше террора.
Ответить
25.08.2017, 10:03
Последние новости раздела
Как в Актобе отметят день Конституции
Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу
В Казахстане возрождают сдачу стеклотары 5
Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке 4
Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве 7
Полицейские купили караоке-комплекс за два миллиона тенге 9
В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности
Препараты, нейтрализующие химическую кастрацию, можно купить в казахстанских аптеках 9
Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге 1
ФК "Актобе" встретился с болельщиками 2