﻿ Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК

Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК

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Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК

На сегодня в Казахстане насчитывается 29 тысяч осужденных и 5 тысяч человек находятся под следствием.

В исправительных учреждениях Казахстана нет VIP-блоков для определенных категории лиц, осужденных к лишению свободы. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, передает МИА Казинформ.

«Условия содержания в исправительных учреждениях Республики Казахстан регламентированы Уголовно-исполнительным кодексом, который не предусматривает создание каких-либо VIP-блоков для определенных категории лиц, осужденных к лишению свободы. Поэтому в Казахстане нет VIP-блоков для отбывания наказания», - сказал он во время пресс-конференции в СЦК.

Ранее, министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщал, что в Казахстане будут строить колонии со смешанным режимом содержания. Это делается для того, чтобы родственники могли посещать осужденного в учреждении, находящемся в близлежащем районе.

«Мы хотим, чтобы все находились на территориях, где они могли бы поддерживать отношения с семьей. Но вы понимаете, мы не можем во всех областях все режимы сохранить, этого государство не выдержит», - сказал К.Касымов, отвечая на вопросы. Для решения этой проблемы, как отметил министр, в Казахстане планируется строительство колоний со смешанным режимом.

«Будем не так строить, что одна колония строгого режима, мы будем строить смешанные колонии, когда 1500 человек, из них 500 - строгий режим, 500 - общий режим и 500 - особый режим. Тогда мы сможем всех южноказахстанцев держать в Южном Казахстане, атырауцев в Атырау», - пояснил глава МВД РК.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ВИПы сидя но ВИП камер нет))) сидят они в таких же условиях  и едят туже баланду,что и зэки)) думаю,что это 100% правда.
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25.08.2017, 15:06
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