﻿ В Актау восьмиклассник изобрел протез, управляемый силой мысли

В Актау восьмиклассник изобрел протез, управляемый силой мысли

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В Актау восьмиклассник изобрел протез, управляемый силой мысли

Робототехникой Даниил увлекается около двух лет. Сейчас совместно с тренером он готовит прибор для улучшения качества жизни глухонемых людей, передает Tumba.kz.

Идея разработки принадлежит главному тренеру клуба Дмитрию Курчиеву. Его родственник потерял в аварии руку, и купить дорогостоящий протез не мог себе позволить. Это и подтолкнуло Курчиева озадачить детей полезной заботой.

В основе протеза – чуть больше десятка деталей конструктора, которые легко заменить другими материалами. Благодаря нейроинтерфейсу механизм роботизирован. Управление осуществляется силой мысли – через концентрацию и медитацию.

"В данном случае мы настроили его так, чтобы он работал на медитацию, то есть полное отключение головы. Даниилу очень просто войти в это состояние. Когда он входит в это состояние, щипцы разжимаются, выходит – разжимаются. Этого механизма достаточно для понятия бутылки с водой, для того, чтобы налить воду в стакан. Все протезы в большей степени рассчитаны на сжимание и разжимание", - отмечает Дмитрий Куричев.

Даниил Белов участвовал в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

"Когда мне тренер сказал собрать руку, я сначала даже представить себе не мог, как она должна выглядеть. Мы ее собирали, несколько раз даже переделывали, потому что она, бывало, не работала или, наоборот, чересчур сильно работала, так что материнская плата перегружалась. В конце концов, мы создали более-менее хороший проект", - рассказывает ученик 8 класса экономического лицея города Актау Даниил Белов.

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