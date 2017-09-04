﻿ Останки героя ВОВ из Казахстана нашли в Эстонии

Сейчас в Алматы проживает сын героя Александр. Именно он обратился с просьбой привести прах отца на родину, передает телеканал «МИР 24».

Останки солдата из Казахстана, участника Великой Отечественной войны вернут на родину. Тело Андрея Егоровича Нагайцева обнаружил поисковый отряд на территории Эстонии,.

Боец погиб в 1944 году во время освободительной миссии и до сегодняшнего дня числился пропавшим без вести. Сейчас казахстанская сторона ведет активные переговоры по поводу возвращения его праха на родину. Уже подготовлены соответствующие документы, и в данное время решается финансовая сторона вопроса.

Андрей Нагайцев с первого дня войны участвовал в боях, и был отмечен двумя наградами за отвагу и медалью за оборону Ленинграда.

«Сейчас мы готовим документы для республики Эстония и направим нашему консулу, чтобы была оказана помощь по транспортировки праха героя в Алматы. Мы уже получили разрешение от спецкомбината ритуальных услуг на то, чтобы прах ветерана был захоронен на центральном кладбище, на аллее ветеранов Великой Отечественной войны. Будем встречаться с министерством обороны, чтобы нашему герою были отданы все воинские почести», - заявил председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов при акимате г. Алматы Мурат Абдушкуров.

Сейчас в Алматы проживает сын героя Александр. Именно он обратился с просьбой привести прах отца на родину.