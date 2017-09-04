﻿ Аэропорт Астаны закроется на ремонт

Ремонт пройдёт с 15 по 24 сентября 2017 года. Воздушная гавань будет частично закрыта в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы.
Столичный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" закрывается на ремонт. Об этом сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям Air Astana, пишет informburo.kz.
"Air Astana сообщает о том, что с 15 по 24 сентября, с 10.00 до 16.00, вносятся изменения в расписание определённых рейсов авиакомпании, выполняемых из или в Астану. Просим пассажиров заранее скорректировать даты своих поездок и проверять расписание рейсов", – сказано в сообщении Air Astana.
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