﻿ О "лучшем отеле" в Актобе рассказал солист "Иванушки International"

О "лучшем отеле" в Актобе рассказал солист "Иванушки International"

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О "лучшем отеле" в Актобе рассказал солист "Иванушки International"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов поделился с подписчиками впечатлениями от проживания в Актобе. В опубликованном видео певец с юмором рассказывает, что в номере "лучшего отеля" города не работают телефон, телевизор и холодильник, пишет "Диапазон".

"Хотел позвонить на ресепшн, чтобы заказать холодной водички. Смотрю: телефончик в тумбочке, но он не работает. Здесь нет внутренней связи, поэтому администратор дала мне свой мобильный телефон и говорит: "Звоните, как хотите", - комментирует видео певец.

Охладить воду в холодильнике тоже не удалось. Единственная розетка в комнате оказалась неподходящей для вилки от холодильника.

"Гордость дизайна - лежачий фен. Дамы и господа, любуйтесь. Welcome to гастроли", - закончил Андрей, указав на установленный рядом с диваном фен.

Андрей Григорьев-Аполлонов также поделился с подписчиками тем, что только концерты Иванушек помогают ему справиться со стрессом после смерти любимой сестры. И поблагодарил всех за поддержку и сочувствие.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
Роял, пишут в Зелло, позорникиsmile 
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05.09.2017, 09:51
фото пользователя ферзя
ферзя
Ну позорники тут только те кто ему организовал поездку к нам. Видимо не хотел тратится. Конечно внутренние телефоны редко встречаются. Ну холодильник телевизор это явный перебор. Я встречал номера у нас, когда привозил гостей, где в номере есть баня, столовая  плюс два этажа, роскошная спальня с кондером и домашним кинотеатром и спутниковым телевидением.  Но заказов в номер конечно не было. У нас проще Взял сотовый связался с нужной кухней и заказал с доставкой все что угодно.  
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05.09.2017, 11:07
фото пользователя 1870
1870
Приезжайте к нам - в Колыму.
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05.09.2017, 11:16
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Как всегда умудрились "опозориться" на всю страну..и не одну)))
Кстати судя по всему их на какой-то "закрытый корпорат" пригласили, потому что афиш то в городе не было.

"- Это о вашей пианине в "Известиях" напечатано... Ну-ну-ну, на всю Ресефесере размузыканили! Эх вы, частная собственность!" © Л.Кассиль.  Кондуит и Швамбрания
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