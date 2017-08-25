﻿ 14 граждан Казахстана эвакуируют из Ирака

14 граждан Казахстана эвакуируют из Ирака

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14 граждан Казахстана эвакуируют из Ирака

Из зоны боевых действий эвакуируют 14 граждан Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz». Об этом на своей странице в Facebook сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

По его словам, среди граждан есть один мужчина, три женщины и 10 детей.

«В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация. Этим делом уже занимаются наши дипломаты в Посольстве Казахстана в Иордании. Более подробная информация будет представлена позднее», - написал Жайнаков.

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