﻿ ​Казахская диаспора во Франции поддержала переход на латиницу

​Казахская диаспора во Франции поддержала переход на латиницу

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​Казахская диаспора во Франции поддержала переход на латиницу

Проблема в том, что они не знают основ «кириллицы». Поэтому, по их словам, «переход на латинский алфавит открывает перед ними поистине неограниченные возможности».

Представители казахской диаспоры во Франции поддерживают переход на латиницу. Их деды и прадеды переехали в Пятую Республику из Турции и Китая, а их дети уже настолько интегрированы во французское общество, что говорящим на нескольких европейских языках молодым людям все труднее дается изучение родного - казахского, сообщает 24.kz.

Табарак Догу, житель Франции:

- Мы очень рады этой новости. Нам, живущим за рубежом казахам, в особенности нашим детям, будет легче учить родной язык. Мы, люди среднего возраста знаем свой язык, бережно храним свою культуру и традиции, которые переняли от своих дедов и отцов. Но современные дети знают меньше. Они говорят на французском или турецком. Но с переходом на латинский шрифт им будет удобнее писать и читать, изучать язык и культуру нашего народа. По интернету они смогут свободно читать новости Казахстана и общаться между собой.

Мустафа Услужан, житель Франции, глава Ассоциации казахов и турков Франции:

- Сейчас мы не можем читать привезенные из Казахстана книги. Потому что они написаны на «кириллице». С переходом на латинице делать это будет гораздо быстрее и легче. Буквы латинского алфавита схожи с буквами французского и турецкого алфавитов. Так мы будем ближе к тюркскому миру.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя Красава
Красава
А они не хотят взять часть расходов на себя.
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04.09.2017, 11:29
фото пользователя taxsist2
taxsist2
если поможет общаться с нашими братьями уехавшими на чужбину это еще один плюс, язык должен совершенствоваться так,чтобы давать возможность его познавать,  я не профессионал в этом вопрос, чтобы сказать о последствиях(основном политика влияет на трезвое мышление людей и нагнетание со стороны СМИ) однако такие оценки со стороны, дают надежду полагать,что правильное решение с переходом.
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04.09.2017, 12:12
фото пользователя pcproman
pcproman
"уехавшими на чужбину", уехавшие на чужбину постепенно забудут язык, так было и будет всегда. Ну и как бы транслит никто не отменял. Аргументы не весомые.
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04.09.2017, 14:59
фото пользователя pcproman
pcproman
В западной части материка вполне обоснована латиница. А нам надо интегрироваться с Россией, имхо. Раз уж начали надо продолжать. В противном случае для чего тогда создаются всякие СНГ, ЕАЭС, таможенный союз? В Китае иероглифы и что, это мешает их экономике?
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04.09.2017, 14:57
фото пользователя 1870
1870
"французам" отказывать нельзя. Хоть и двоим. Еще бы "англичане", "швейцарцы", "австрийцы" попросили. Среди них есть довольно "авторитетные" и известные (как в прошлом, так и настоящем) личности.
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