﻿ США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России

США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России

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США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России

Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября.

США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа - посольство, сообщает ТАСС.

Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.

Посольства и консульства США в РФ сохранят численность сотрудников на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

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Nokia5800
причиной тому требование Путина сократить персонал американских дипведомств в России на 755 человек
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22.08.2017, 13:31
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