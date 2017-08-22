﻿ Сауль "Канело" Альварес рассказал когда планирует уйти на пенсию

Сауль "Канело" Альварес рассказал когда планирует уйти на пенсию

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Сауль "Канело" Альварес рассказал когда планирует уйти на пенсию

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях 27-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес поделился планами по поводу завершения карьеры. Об этом сообщает vesti.kz.

"Признаться, я думал об этом. Такие мысли приходили мне в голову. Но думаю, что уйду на пенсию, когда мне исполнится 34-35 лет. Но сейчас, конечно, я сконцентрирован на боксе. Я все еще провожу бои и пока намерен продолжать это дело. Но знаете, все может случиться. Ваше тело через какое-то время может перестать реагировать как обычно. Но пока что я продолжаю драться", - сказал "Канело".

На данный момент в активе "Канело" 51 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 49 побед (34 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Альваресу предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

Сам Головкин ранее в одном из интервью рассказал, что он может завершить карьеру после боя с "Канело". Также GGG в шутку признался, что его семья просит об этом после каждого его боя.

Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг информацию о том, что его подопечный подумывает о завершении карьеры. По словам специалиста, слова Головкина неправильно интерпретировали и всему виной послужил несовершенный английский казахстанского боксера.

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