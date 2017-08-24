﻿ Первый казах в NASA рассказал о жизни в США

15 лет назад он создал Казахско-Американскую Ассоциацию и с тех пор успешно руководит диаспорой.

Лидер казахской диаспоры в США Дархан Нурмагамбет 12 лет работал в американском космическом агентстве. Он стал первым казахом в NASA. Продолжая изучать новые технологии, он не забывает родные края, передаёт "Хабар 24".

Дархан Нурмагамбет 15 лет назад создал Казахско- Американскую Ассоциацию и с тех пор успешно руководит диаспорой. Его дом в пригороде Вашингтона называют казахским шаныраком. Творческие вечера, теплые встречи под звуки домбры и кобыза, дастархан с блюдами национальной кухни стали здесь доброй традицией.

Наш соотечественник стал первым казахом – сотрудником NASA. Ему доверено заниматься пилотируемыми проектами.

"Родом я из Семипалатинской области, небольшого села Бидаик Чубартауского района. Сейчас Восточно-Казахстанская область называется. Волею судьбы в 2002 году мы всей семьей переехали сюда, в Америку, начали здесь нашу американскую часть жизни с двумя детьми. Мы легко здесь получили работу, достаточно быстро поднялись. Наверное, это все-таки благодаря базовому образованию, которое мы получили в Казахстане. Я закончил физфак КазГУ, супруга - выпускница Семипалатинского института, мы вместе закончили КИМЭП."- пишет Дархан.

Все эти годы Дархан и его супруга не прерывают связь с родиной. Более 10 лет назад они открыли Казахско- Американскую Ассоциацию, казахские учебные классы для детей и взрослых. Также, становится популярным и выступает на престижных американских сценах хор Балауса.

"За 15 лет жизни единственный вопрос, который спрашивают у меня бывшие жители Советского Союза: "А что ты вообще тут делаешь? У вас в Казахстане так хорошо". Я думаю, наверное, это и есть одна из заслуг Казахстана, почему мы здесь. Потому что наша страна открытая. Из других многие приезжают сюда как беженцы. У них нет связей с родиной, скучают."- рассказал наш соотечественник.