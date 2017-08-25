﻿ Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб

Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб

Автор:
Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб

Маленького ребенка оставили в закрытом автомобиле на полдня, Лента.ру.

Несчастье произошло в деревне Ефановка в Татарстане, региональный Следственный комитет проверяет факты трагедии. Запертый в жаркий день в салоне автомобиля, мальчик умер от теплового удара. Родитель просто забыл про ребенка.

Рано утром 42-летний житель деревни Ефановка повез на машине в Бугульму свою сожительницу, бабушку двухлетнего мальчика. Ребенка пара взяла с собой, а когда мужчина вернулся домой, то сразу забыл про ребенка и пошел косить сено. Когда мужчина под вечер подошел к автомобилю, то обнаружил в нем уже труп ребенка.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2017, 14:09
  
Пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым в уличном туалете 1
25.08.2017, 12:42
  
Двухлетний ребенок вышел из дома среди ночи и пропал 1
23.08.2017, 21:51
  
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа 2
23.08.2017, 21:27
  
3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном
23.08.2017, 15:53
  
Мать найденной в Астане Миланы могут лишить родительских прав
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Малинка
Малинка
Что то здесь не то.
Ответить
25.08.2017, 12:12
Последние новости раздела
Президент Франции потратил 26 тысяч евро на визажиста 1
Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились
Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток 2
Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие
Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе 6
"Хабаровские живодерки" получили более трех лет тюрьмы 1
Разрушительный тайфун обрушился на юг Китая
Первый казах в NASA рассказал о жизни в США 1
В США автомобиль совершил наезд на толпу
Граждан Таджикистана заставят носить национальную одежду 3