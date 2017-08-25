﻿ Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток

Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток

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Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток

Французская школа в Берлине потратила почти €57 тыс на возведение полутораметрового забора вокруг учебного заведения. Стена призвана оградить учащихся от толп проституток, передает lenta.ru со ссылкой на Metro.

Гимназия расположена на улице Курфюрстенштрассе, этот район считается в немецкой столице местным кварталом красных фонарей. Родители учеников и местные жители жалуются, что проститутки стоят на улице практически круглосуточно. Иногда заходят на территорию школы, так как там находится единственный доступный туалет в округе.

Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые предпочитают искать клиентов на улицах, а, чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» - в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ну раз разрешена раз проституция, они там официально стоят запрет это ущемление прав предпринимателей)) надо было школьников спросить против они проституток или нет) уроки ведь преподают там по этой теме.. эхх свобода всего в  Германии проституток, геев и прочих секси шмекси 
на 1.07 русскоязычная группа, с портретом Путина и Медведева и флагом России. 
https://www.youtube.com/watch?v=Iy-cYa0j_uk  

https://www.youtube.com/watch?v=4TbYKha98qU


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25.08.2017, 18:08
фото пользователя ферзя
ферзя
Да детям забор не помеха. да и в инете они покрасивше. 
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25.08.2017, 18:14
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