﻿ Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Преследуемые жители штата Аракан в Мьянме. //Фото с сайта 1news.az

По данным зарубежных СМИ, боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками рохинджа продолжаются с 25 августа и стали причиной массового бегства мусульман-рохинджа

Политики ряда зарубежных стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразили обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы, которые привели к многочисленным жертвам, передают зарубежные СМИ.

По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.

Массовые протесты против мусульман-рохинджи в Мьянме. Фото с сайта wtop.com.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой. Я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - цитирует его агентство Anadolu.

Также "геноцидом" происходящее в Мьянме назвали замглавы Европейского совета мусульман-рохинья (ERC), доктор Амбия Первин и пресс-секретарь ERC, доктор Анита Шуг.

Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать человека, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья.

Женщины и дети-рохинджи, живущие в Мьянме Фото с сайта globallookpress.com.

Кроме этого, у посольства Мьянмы в Берлине прошла акция протеста против насилия в отношении мусульман-рохинья в штате Аракан. Акция прошла при организации турецкой общины Германии и местных НПО, сообщает агентство anadoluagency.

Такой же митинг прошел сегодня и у посольства Мьянмы в центре Москвы Там собрались несколько сотен человек в поддержку рохинджа-мусульман.

Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Солдат армии Мьянмы. // Фото с сайта inform-ua

Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.