﻿ Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

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Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Преследуемые жители штата Аракан в Мьянме. //Фото с сайта 1news.az

По данным зарубежных СМИ, боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками рохинджа продолжаются с 25 августа и стали причиной массового бегства мусульман-рохинджа

Политики ряда зарубежных стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразили обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы, которые привели к многочисленным жертвам, передают зарубежные СМИ.

По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.

Массовые протесты против мусульман-рохинджи в Мьянме. Фото с сайта wtop.com.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой. Я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - цитирует его агентство Anadolu.

Также "геноцидом" происходящее в Мьянме назвали замглавы Европейского совета мусульман-рохинья (ERC), доктор Амбия Первин и пресс-секретарь ERC, доктор Анита Шуг.

Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать человека, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья.

Женщины и дети-рохинджи, живущие в Мьянме Фото с сайта globallookpress.com.

Кроме этого, у посольства Мьянмы в Берлине прошла акция протеста против насилия в отношении мусульман-рохинья в штате Аракан. Акция прошла при организации турецкой общины Германии и местных НПО, сообщает агентство anadoluagency.

Такой же митинг прошел сегодня и у посольства Мьянмы в центре Москвы Там собрались несколько сотен человек в поддержку рохинджа-мусульман.

Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Солдат армии Мьянмы. // Фото с сайта inform-ua

Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя merlok
merlok
Сами виноваты, в Бирме в основном буддисты, нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть, тем более исламистам, которые сами делятся на суннитов и шиитов.
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04.09.2017, 00:15
фото пользователя istina
istina
в очередной раз хотят использовать мусульман в грязных политических целях. точь в точь Иракско/Ливийско/Сирийский сценарий, фото и видео с окровавленными лицами детишек (дети больше эмоций вызывают, поэтому всегда используют их) и лозунги Каддафи/ Хусейн / Ассад /Мьянма убивает детей! видео я-ля как помните, нашумевший сирийский мальчик герой, который был растрелян снайперами армии Ассада, когда спасал сестру, сколько эмоций и сострадания, и гнева и ярости в адрес "убийцы детей" Ассада вызвало то нашумевшее видео. https://www.youtube.com/watch?v=1czHE90QvwI   на западе уже во всю рассуждают о разделе Мьянмы, кто-то хочет получить подконтрольную территорию в подбрюшье Китая.
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04.09.2017, 17:07
фото пользователя ферзя
ферзя
На протяжении нескольких десятилетий эти люди мусульмане проживали на территории данной страны.  Уже есть поколения которые родились и выросли на этой земле. То есть по рождению, стали ее гражданами. О каком уставе идет речь?  Надо признать что данный сектор стран, фокусирует в себе различные течения религий. Которые в свое время легко уживались. Сейчас участились случаи когда люди становятся непримиримы в отношении друг к другу. И почти всегда кто то эти условия создает и подогревает. Я думаю, что в данной стране произошло нечто подобное. Учитывая то что ближайшие страны имеют схожую структуру, где то больше мусульман, где то больше буддистов или  христиан. Подобное может вызвать противостояние религий на основе слепой мести за братьев единоверцев. На основе подобных условий открывается обширный простор для ввода миротворческих сил. А дальше как везде где они побывали. 
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05.09.2017, 10:29
фото пользователя ферзя
ферзя
Азия воюет - кому это надо?  Да еще по строгой середине с самыми многочисленными народами мира - Китаем и Индией Кто то из современных умов сказал - Что самое сильное оружие массового поражения является слепая ненависть людей. 
Ответить
05.09.2017, 10:44
фото пользователя ферзя
ферзя
Азия воюет - кому это надо?  Да еще по строгой середине с самыми многочисленными народами мира - Китаем и Индией Кто то из современных умов сказал - Что самое сильное оружие массового поражения является слепая ненависть людей. 
Ответить
05.09.2017, 10:44
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме было заблокировано Китаем в марте т.г. при поддержке именно России. Кадыров, говоря о лицемерии, имеет в виду Россию или кого-то другого? В свое время в Югославии, где развязали геноцид мусульман, тоже была такая ситуация и Россия также блокировала Заявление ООН, не давая миротворцам вмешаться в конфликт. США, не ожидая ООН, вмешались и прекратили бойню. Надеюсь, тут произойдет тоже самое.
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04.09.2017, 09:58
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
fellow "Рамзан Кадыров призывает мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в Мьянме, но смелости не хватает своему шефу сказать, чтобы перестал блокировать решение СовБеза ООН по вводу миротворческих сил в Мьянму с целью защиты национальных и религиозных меньшинств" (с)
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04.09.2017, 10:50
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 он хоть и глава ЧР, но находится в составе России и естественно оценивает последствия слов. То,что он открыто осуждает и выступает против проводимой зачистки не могут сделать некоторые главы государств в т.ч с мусульманским большинством, что дает представление о свободе принятия решения. 
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04.09.2017, 12:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
а то,что некоторые покрывают убийства детей,стариков, изнасилования и поджоги, якобы мол они пришли на эти земли,сидя за монитором, в сытости и тепле не понимают того,что эти люди живут там уже несколькими поколениями и задайтесь вопросом, если также в нашей стране будет подогреваться каждый год постпенно накал между этническим большинством и меньшинством, на религиозной почве, на языковой и другой принадлежности,в какой период конфликт может достигнуть своего пика? политика будь она не ладна, в этих игрищах уже готовые есть люди во многих странах, которые считают себя ущемленными. Кстати часто упоминают Сороса в последнее время якобы, как режиссера смены власти и даже в США есть те кто требует признать террористом и требует ареста. В этой связи по другому начинаешь смотреть и на Д)) который осваивал его инвестиции(история с арестом счетов).
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04.09.2017, 12:24
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