﻿ В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта

Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений, передает lenta.ru.
Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.
Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.
Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.
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