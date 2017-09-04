﻿ Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн

Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн

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Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн

Мьянма отказала всем учреждениям ООН оказывать помощь в поставках продовольствия, воды и медикаментов для тысяч жителей на севере штата Ракхайн в Мьянме, пишет РИА новости со ссылкой на газету Guardian.

Как сообщили газете в офисе координатора-резидента ООН в Мьянме, поставки были приостановлены из-за ситуации в области безопасности и ограничений правительства в отношении поездок на места, которые делают невозможной доставку помощи. В офисе полагают, что власти не выдают разрешения на осуществление таких работ.

"ООН находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить возобновление гуманитарных операций как можно скорее", — сообщили в офисе. При этом поставки осуществляются в других частях штата. Сотрудники ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев не проводили никаких работ на местах в северной части штата более недели. Власти также отказали в доступе международному персоналу, задерживая выдачу виз.

Как пишет издание, 16 крупных неправительственных гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save the Children, также сообщали о том, что правительство ограничило доступ к зоне конфликта. По словам представителя Управления по координации гуманитарных вопросов в Мьянме Пьера Перона, гуманитарные организации "глубоко обеспокоены судьбой тысяч человек, которые подвержены продолжающемуся насилию" в северной части Ракхайн. Он также подчеркнул необходимость обеспечить поставки всем нуждающимся.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки продовольствия в штат Ракхайн в Мьянме.

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