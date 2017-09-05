﻿ Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой

Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой

Автор:
Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой

У большинства выживших развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараются забыться в алкоголе и наркотиках.

По меньшей мере 20 человек, переживших пожар в башне Grenfell Tower в Лондоне, пытались свести счёты с жизнью, пишет life.kz со ссылкой на BBC и организацию по предотвращению суицидов Silence of Suicide.

По словам многих пострадавших, они не могут выкинуть из головы изображений горящего здания и людей, свидетелями гибели которых они стали. Те, кто чудом остался в живых, до сих чувствуют вину перед близкими, погибшими в огне.

— Мы покрыты пеплом наших мёртвых друзей и родственников. Мы видели, как взрослые выкидывали своих детей из окон в попытке их спасти, — рассказали очевидцы трагедии.

Руководитель организации Иветт Гринуэй рассказала, что волонтёры, которые работают с выжившими, неоднократно рассказывают ей о попытках самоубийства их подопечных. У большинства развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараясь забыться в алкоголе и наркотиках.

Помимо этого, Гринуэй недовольна качеством помощи, которую пытаются оказать другие общественные организации. По словам женщины, вместо того, чтобы разговаривать с пострадавшими, они помещают листовки под двери квартир, где они живут.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
31.08.2017, 15:45
  
Завершилось расследование гибели пастуха и полутора тысяч овец
30.08.2017, 14:15
  
Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара
26.08.2017, 10:09
  
Мужчина устроил резню рядом с Букингемским дворцом в Лондоне, двое ранены
23.08.2017, 17:51
  
Наш дом и семью спасли при пожаре
23.08.2017, 17:27
  
Пожар в донерной испугал соседей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
106-летнюю беженку депортируют из Швеции
Почти 90 тысяч рохинджа покинули Мьянму
Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка
В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма
Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн
В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта
Трамп заявил о готовности использовать ядерное оружие против КНДР
Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа пройдет в Грозном
Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман 9
Принцесса Японии выходит замуж за простолюдина и откажется от статуса императорской семьи